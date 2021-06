Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίαιη επίθεση σε ανήλικη στον Εύοσμο

"Κραυγή" αγωνίας από την μητέρα της 13χρονης, η οποία έχει υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα.

Ένα περιστατικό πρωτοφανούς βίας μεταξύ ανηλίκων, με 13χρονο κορίτσι να δέχεται γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (30/6) στην περιοχή Ευόσμου της Θεσσαλονίκης, ακριβώς πίσω από το δημαρχείο, σε μια περιοχή που μόνο ερημική δεν χαρακτηρίζεται.

Όπως περιέγραψε η μητέρα του 13χρονου κοριτσιού που δέχθηκε την επίθεση από ανήλικη και θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της, «η κόρη μου έμεινε δύο ημέρες στο νοσοκομείο διότι χτυπήθηκε με σφοδρότητα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να φοράει ιατρικό κολλάρο λόγω προβλήματος στον αυχένα. Συνεπώς χάνουμε και μια εβδομάδα από το σχολείο».

Σ’ ότι αφορά το περιστατικό βίας, η μητέρα κατήγγειλε ότι η κόρη της από την Παρασκευή είχε κλείσει ραντεβού στο σημείο με άλλα κορίτσια προκειμένου να λύσουν μια παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί. Όταν έφτασε στο σημείο έτερη ανήλικη φέρεται να της είπε ότι «όπως έφαγα εγώ ξύλο, έτσι τώρα πρέπει να σε χτυπήσω κι εγώ». «Δεν το έπραξε όμως η ίδια» τονίζει η μητέρα «φώναξε ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, που όπως ακούγεται έχει συχνά παραβατικές συμπεριφορές απέναντι σε άλλα παιδιά, η οποία και τη χτύπησε με σφοδρότητα. Μιλάμε για γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι που κάλλιστα θα μπορούσαν να αφήσουν το παιδί μου στον τόπο. Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα».

«Και όλα αυτά για μία παρεξήγηση. Εγώ, αν μιλώ σήμερα το κάνω για να ταρακουνηθεί ολόκληρη η γενιά τους. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα για να ακουστώ, διότι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στην πόλη, αυξάνονται διαρκώς. Δεν μπορώ να αφήνω το παιδί μου έξω και να φοβάμαι αν θα γυρίσει σώο και αβλαβές. Με τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι, θα μπορούσα σήμερα να θρηνώ το παιδί μου, για μια παρερμηνεία για μια παρεξήγηση. Θέλω λοιπόν, να στείλω ένα μήνυμα ότι η βία δεν αποτελεί λύση για τίποτα και ότι η λεπτή γραμμή που χωρίζει την απλή κάκωση από χτύπημα στο κεφάλι μέχρι το σημείο να προκαλέσει ανήκεστο βλάβη ή ακόμα και τον θάνατο απέχει εκατοστά και ίσως λίγη δύναμη παραπάνω» συμπληρώνει η μητέρα στο GRTimes.gr.

H μητέρα του ανήλικου κοριτσιού έχει υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και αναμένει τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση θα πάρει πλέον τη δικαστική οδό.

