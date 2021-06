Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε βόθρο - Το “έχασαν” οι παππούδες του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη του μικρού παιδιού είχαν χαθεί νωρίτερα, απο το σπίτι του παππού και της γιαγιάς, πυου το πρόσεχαν.



Νεκρό, ύστερα από πτώση σε βόθρο, εντοπίστηκε το βρέφος για το οποίο διεξάγονταν έρευνες από αστυνομία και πυροσβεστική, στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 18 μηνών αγοράκι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι, όταν διέφυγε της προσοχής από τον παππού και τη γιαγιά του που το κρατούσαν.

Το θρίλερ της οικογένειας ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι, όταν η μητέρα του παιδιού πήγε να το παραλάβει από τους παππούδες του και αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν ήταν εκεί.

Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και άμεσα ξεκίνησε η έρευνα εντοπισμού του βρέφους. Στον οικισμό των Ν. Μαλγάρων έφτασαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους Πυροσβέστες να εντοπίζουν λίγη ώρα αργότερα το βρέφος νεκρό, μέσα στον βόθρο που βρισκόταν κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: παρενόχληση και απειλές σε 3 αδερφές μέσω social media

Τηλεργασία – Δημόσιο: στη Βουλή το νομοσχέδιο

“Άγριες Μέλισσες”: Η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι (βίντεο)