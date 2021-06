Ηράκλειο

Κρήτη - Τροχαίο με τρακτέρ: Διασωληνωμένος ο 19χρονος, δίνει “μάχη” για τη ζωή του

Κρίσιμες ώρες για τον άτυχο νέο, που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή.

φωτογραφία αρχείου

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 19χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με τρακτέρ, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή Κοξαρέ Σπηλίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Γιώργος Χαλκιαδάκης, είναι διασωληνωμένος και φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ωστόσο, ο κ. Χαλκιαδάκης χαρακτήρισε την κατάσταση του κρίσιμη, ενώ πρόσθεσε πως οι θεράποντες ιατροί δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι.

Πηγή: creta24.gr

