Τραγωδία στα Μάλγαρα: θρήνος για το βρέφος που έπεσε σε βόθρο

Τις αιτίες που οδήγησαν τον θάνατο του μωρού διερευνά η εισαγγελέας, η οποία έδωσε εντολή να συγκεντρωθεί άμεσα το προανακριτικό υλικό.

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη για το νεκρό βρέφος, που έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο αποχέτευσης, στο σπίτι του, ξεφεύγοντας από την προσοχή της γιαγιάς και του παππού του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 37χρονη μητέρα άφησε το παιδί στους παππούδες για να πάει στον οδοντίατρο. Όταν οι παππούδες αντιλήφθηκαν ότι χάθηκε το αγοράκι, ξεκίνησαν να ρωτούν στη γειτονιά, γι αυτό και δεν ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Η μητέρα του επέστρεψε στο σπίτι 40 λεπτά αργότερα και ξεκίνησε να ψάχνει το παιδί ειδοποιώντας παράλληλα την Αστυνομία.

Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες, καθώς υπήρξαν ενδείξεις ότι το βρέφος μπορεί να είχε πέσει μέσα σε βόθρο. Όπως έγινε γνωστό στο φρεάτιο της αποχέτευσης υπήρχαν δύο σίδερα τα οποία βρέθηκαν να είναι λυγισμένα και με αίματα. Αμέσως όλοι κατάλαβαν ότι το 18 μηνών αγοράκι είχε πέσει μέσα και ξεκίνησε μια αγωνιώδης διαδικασία για την ανάσυρσή του.

Δυστυχώς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί σοκ και να γεμίζει θλίψη τόσο την οικογένεια, όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Όσο για τον 50χρονο πατέρα του παιδιού, βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι και εκείνη την ώρα επέστρεφε από την Αθήνα.

