Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επίθεση με μπουκάλια σε αστυνομικούς της ομάδας Ζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ κινούνταν στην ανατολική Θεσσαλονίκη όταν ξαφνικά μια ομάδα νεαρών πέταξε εναντίον τους μπουκάλια μπύρας και άλλα αντικείμενα.

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ κινούνταν στην οδό Μοσχονησίων στην ανατολική Θεσσαλονίκη όταν ξαφνικά μια ομάδα νεαρών πέταξε εναντίον τους μπουκάλια μπύρας και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να δουν τους νεαρούς, οι οποίοι βρίσκονταν στην αυλή σχολικού συγκροτήματος. Αμέσως κάλεσαν ενισχύσεις, όμως, οι δράστες πρόλαβαν να διαφύγουν.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ακινητοποίησαν πέντε νεαρούς, αλλά αποδείχτηκε ότι δεν σχετίζονταν με το συμβάν.

Πηγή: thestival.gr