Νοσοκόμα - Διακίνηση γυμνών φωτογραφιών: αρνήθηκαν την εμπλοκή οι ύποπτοι

Σε ανωμοτί κατάθεση, ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, κλήθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα. Τι δήλωσαν.

"Φως' στην υπόθεση διακίνησης προσωπικών φωτογραφιών με ερωτικό περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίας 30χρονης νοσοκόμας από την Αθήνα, επιχειρεί να ρίξει η Δικαιοσύνη.

Σε ανωμοτί κατάθεση, ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, κλήθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο πρώτος κατέστησε σαφές ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι ο γιος του ο οποίος ασχολείται με τα social media, είδε τις φωτογραφίες της γυναίκας, διαπίστωσε την διακίνησή τους και την ενημέρωσε σχετικά. Η γυναίκα από πλευράς της τόνισε ότι η ίδια έκανε σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής στο όνομά της και ότι εγκατέλειψε την οικία χωρίς να κάνει χρήση του ίντερνετ από αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η 30χρονη νοσοκόμα ανακάλυψε πως αναρτώνται «καυτές» φωτογραφίες της χωρίς να το γνωρίζει και βέβαια χωρίς τη συναίνεσή της, σε ψεύτικα προφίλ τόσο στο «facebook» όσο και στο «instagram». Όπως υποστηρίζει, κάποιες από τις αναρτήσεις αυτές έχουν γίνει μέσα στο 2019 για τις οποίες είχε υποβάλει μήνυση αλλά έγιναν και νεότερες μέσα στο 2020. Ακόμη, όπως διατείνεται η 30χρονη, ο χρήστης ενός από αυτά τα προφίλ της έστειλε προσωπικό μήνυμα και της δήλωσε πως γνωρίζει την προέλευση των φωτογραφιών της και ότι ο ίδιος τις έχει στην κατοχή του αλλά δεν έχει προβεί στη δημοσιότητά τους αποστέλλοντάς της μάλιστα 2 από αυτές προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του και της ζήτησε προκειμένου να της αποκαλύψει πώς βρέθηκαν στην κατοχή του, να του αποστείλει κι άλλες παρόμοιες φωτογραφίες της, πράξη στην οποία όμως δεν ενέδωσε η ίδια. Μηνύματα με παρόμοιο περιεχόμενο έλαβε και από άλλο χρήστη του instagram ο οποίος μάλιστα της είπε πως έχει δει τις φωτογραφίες της και σε σελίδα ερωτικών γνωριμιών.

Μετά από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προέκυψε πως η σύνδεση διαδικτύου που χρησιμοποιήθηκε για ένα από αυτά τα προφίλ ανήκει στην 26χρονη Ροδίτισσα που φαίνεται ως μοναδικός συνδρομητής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, όπου οδήγησε η σύνδεση.

Φαίνεται πως η υπόθεση της 30χρονης νοσοκόμας θα διαλευκανθεί σύντομα, αν και το όλο θέμα την έχει κλονίσει κυρίως επαγγελματικά καθώς τα περιστατικά έχουν περιέλθει σε γνώση τόσο συναδέλφων της όσο και προϊσταμένων της.

