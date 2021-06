Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δίδυμο διαρρηκτών

Στο «ενεργητικό» τους έχουν και μία ανατίναξη με εκρηκτικά σε ΑΤΜ, στην Καλαμαριά.

Χειροπέδες σε δίδυμο διαρρηκτών που τον τελευταίο χρόνο δρούσε στο νομό Θεσσαλονίκης, δείχνοντας προτίμηση σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, πέρασαν αστυνομικοί.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, 41 και 36 ετών, στο «ενεργητικό» των οποίων, περιλαμβάνεται ανάμεσα σε άλλα και μία ανατίναξη με εκρηκτικά σε ΑΤΜ, στην Καλαμαριά, απ' όπου όμως δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους κατασχέθηκαν αυτοσχέδια εργαλεία διάνοιξης οπών, ένας ασύρματος πομποδέκτης συντονισμένος με την συχνότητα της ΕΛ.ΑΣ. κ.ά. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.