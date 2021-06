Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Έπιασαν και τον τρίτο δράστη για τον ξυλοδαρμό 25χρονου ντελιβερά

Του είχαν στήσει καρτέρι την ώρα που πήγαινε να παραδώσει παραγγελία. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλοι δύο. Ποιος έδωσε την εντολή εναντίον του.

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στον τρίτο δράστης της απόπειρας δολοφονίας σε 25χρονο διανομέα φαγητού σε περιοχή της Ελάτειας στην Φθιώτιδα.

Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν επί δέκα μήνες για τον άγριο ξυλοδαρμό του νεαρού και τελικά τον εντόπισαν. Πρόκειται για έναν Αλβανό σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Λαμίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης στην Αμφίκλεια και χθες οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί, αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα παραμείνει στα κρατητήρια. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί πριν από λίγους μήνες ένας Έλληνας και ένας άλλος Αλβανός, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και μία γυναίκα που φέρεται να έδωσε την εντολή της επίθεσης στον νεαρό!

Ήταν 13 Αυγούστου του 2020 όταν ο 25χρονος ντελιβεράς δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα που του έκλεισαν τον δρόμο με ένα αυτοκίνητο Α3την ώρα που πήγαινε να παραδώσει παραγγελία. Οι δράστες άρχισαν να τον χτυπούν άγρια στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, ενώ ένας από αυτούς τον τραυμάτισε και με μαχαίρι!

Ο νεαρός διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λιβαδειάς και στην συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς κινδύνευσε να χάσει την ζωή του! Οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Λαμίας που ερευνούσαν την επίθεση την είχαν συνδέσει με ένα επεισόδιο που έγινε λίγες ημέρες πριν, όταν ο 25χρονος παρεξηγήθηκε με μια παρέα για ένα σκυλί και φέρεται να χτύπησε ένα από τα μέλη της.

