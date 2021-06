Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: οπαδικό επεισόδιο με φωτιές και προσαγωγές

Νεαροί που κρατούσαν πυρσούς και ξύλα άρχισαν να χτυπούν ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν νεαρά άτομα.

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων οπαδών.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι άκουσαν τους νεαρούς να φωνάζουν: «πάμε να τους σκοτώσουμε, πάμε να τους κάψουμε». Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι νεαροί που κρατούσαν πυρσούς και ξύλα άρχισαν να χτυπούν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαρά άτομα.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα ευθείας βολής. Από τη χρήση τους προκλήθηκε φωτιά σε ένα δέντρο.

Από τη συμπλοκή δεν αναφέρθηκαν, πάντως, τραυματισμοί, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επτά προσαγωγές. Καμία ωστόσο δεν μετατράπηκε σε σύλληψη.

