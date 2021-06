Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεαρός δέχθηκε επίθεση με σύριγγες έξω από το σπίτι του

Ληστές ακινητοποίησαν τον νεαρό και του επιτέθηκαν με σύριγγες για να του πάρουν χρήματα και το κινητό τηλέφωνο που είχε πάνω του. Τι δηλώνει ο ίδιος για την περιπέτειά του.

Επίθεση με σύριγγες δέχθηκε από αγνώστους ένας 19χρονος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης, έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ληστές ακινητοποίησαν τον νεαρό και του επιτέθηκαν με σύριγγες για να του πάρουν χρήματα και το κινητό τηλέφωνο που είχε πάνω του. Οι δύο δράστες όμως δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Αρχισαν να σέρνουν στο δρόμο τον 19χρονο ώσπου οι φωνές του για βοήθεια αναστάτωσαν τους γείτονες.

"Ανηφορίζοντας για το σπίτι μου αρχίζω να ακούω βήματα και συνειδητοποιώ πως με παρακολουθούν δύο άνδρες. “Φτάνοντας στο ύψος του σπιτιού μου, σταμάτησα στην είσοδο διπλανής πολυκατοικίας για να μην δουν πού μένω. Ηθελα να με προσπεράσουν. Με έφτασαν αλλά δεν προσπέρασαν. Με έπιασε ο ένας από το λαιμό και μου κάρφωσε στην αριστερή πλευρά μια σύριγγα. Ο δεύτερος μου κάρφωσε άλλη σύριγγα από την δεξιά πλευρά του λαιμού. Άρχισα να μουδιάζω στην περιοχή εκείνη. Τότε αυτοί με έριξαν κάτω και μου τράβηξαν το τσαντάκι (τύπου μπανάνα) που το φορούσα στον ώμο μου. Προσπάθησα να τους διευκολύνω με την κίνηση που έκανα, για να το πάρουν και να γλιτώσω. Φώναξα “πάρτε το και φύγετε, αφήστε με ήσυχο”! Ο ένας μου έδωσε δυνατή κλωτσιά… Τους πέταξα και το κινητό μου που το είχα στη δεξιά τσέπη… Δεν κατάλαβα αν ήθελαν μόνο να με ληστέψουν ή και κάτι άλλο, γιατί μου ψιθύρισαν ‘Ελα μαζί μας" διηγείται ο Ιάσωνας και προσθέτει:

"Προσπάθησαν να με σηκώσουν και άρχισαν να με σέρνουν στο δρόμο… Μου έδωσαν την εντύπωση ότι ήθελαν να με βουτήξουν και να με πάρουν… Την ώρα που ξεκίνησαν να με σέρνουν εγώ άρχισα να χτυπιέμαι σαν χταπόδι και να φωνάζω βοήθεια. Τότε κάποιοι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια. Οι δύο άνδρες με εγκατέλειψαν και άρχισαν να τρέχουν. Στο μεταξύ κάποιοι γείτονες ήρθαν να με βοηθήσουν. Ευτυχώς τα κλειδιά του σπιτιού μου τα είχα στο χέρι και όταν με έριξαν κάτω αυτά παράπεσαν. Τα βρήκα και πήγα στο σπίτι μου. Ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία από το σταθερό μου τηλέφωνο και τους φίλους μου μέσω facebook. Οι αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα. Εφτασαν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά. Μου συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά. Τους έδωσα όσες πληροφορίες μπορούσα για να τους βοηθήσω στον εντοπισμό των δύο ανδρών που μου επιτέθηκαν. Μου έδειξαν μια λίστα με υπόπτους αλλά δεν αναγνώρισα κάποιον. Οι δράστες θυμάμαι πως φορούσαν κουκούλες και μάσκες covid-19. Ηλικιακά εκτιμώ πως ήταν και οι δύο μεταξύ 25 και 30 ετών. Δεν μπόρεσα να καταλάβω από την προφορά αν ήταν Ελληνες ή αλλοδαποί. Παράλληλα έφτασε και το ασθενοφόρο όπου με παρέλαβε και με μετέφερε μαζί με φίλους μου που είχαν καταφθάσει στο νοσοκομείο Παπανικολάου".

Η ταλαιπωρία όμως για τον Ιάσωνα δεν τελείωσε με την άφιξή του στο νοσοκομείο. "Στο νοσοκομείο περίμενα για ώρα. Δεν με αντιμετώπισαν ως έκτακτο περιστατικό όπως περίμενα. Άκουσαν τα όσα μου συνέβησαν με καχυποψία. Περίμενα να μου κάνουν τοξικολογικές εξετάσεις αλλά μάταια. Μου έκανα ακτινογραφίες και εξετάσεις αίματος οι οποίες βγήκαν καλές και μου είπαν να περιμένω τον επιμελητή γιατρό για να μου δώσει περαιτέρω οδηγίες. Τον περίμενα με τους φίλους μου μέχρι τις 7:30 το πρωί και το μόνο που μου είπε ήταν να κάνω την άλλη μέρα μια εξέταση για aids".

Στη συνέχεια, με δική του πρωτοβουλία, πήγε στο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω εξετάσεις. "Οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ μου έδωσαν πλάνο εξετάσεων ενώ μου χορήγησαν και την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι τώρα είμαι καλά πέρα από κάποια επιφανειακά τραύματα που έχω. Οι εξετάσεις μου θα συνεχιστούν και αύριο. Παρόλα αυτά η αστυνομία μου συνέστησε να πάω και σε ιατροδικαστή για να εκτιμήσει την κατάστασή μου. Εχω προχωρήσει σε μήνυση κατ’αγνώστων και οι αρχές έχουν στα χέρια τους το τσαντάκι μου, το όποιο βρέθηκε άδειο στην περιοχή το βράδυ της επίθεσης. Οπως μου είπαν το κράτησαν για αποτυπώματα" κατέληξε ο 19χρονος Ιάσωνας.

Πηγή: thestival.gr