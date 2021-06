Σέρρες

Σέρρες: συμμορία ανηλίκων “ξάφριζε” σπίτια και αυτοκίνητα

Μεταξύ των μελών της συμμορίας και 6 ανήλικοί 14-17 ετών, με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, συνολικής αξίας 42.000 ευρώ, περιελάμβανε η λεία συμμορίας που από τον περασμένο Φεβρουάριο διέπραξε διαρρήξεις και κλοπές, στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας Σερρών.

Ως μέλη της η Αστυνομία ταυτοποίησε οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και έξι ανήλικους, ηλικίας 14 έως 17 ετών, με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους. Ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, κάθε φορά, τέλεσαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. 13 διαρρήξεις-κλοπές από σπίτια, αυτοκίνητα κι ένα κατάστημα, όπως επίσης δύο κλοπές δικύκλων από αποθήκη.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία ενός εκ των ανηλίκων, εντοπίσθηκε μέρος των κλοπιμαίων που αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους περιλαμβάνει και τέσσερις γυναίκες, οι δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

