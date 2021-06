Ηλεία

Ηλεία: σύλληψη 52χρονου για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου μαθητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 52χρονος αλλοδαπός φέρεται να είχε βάλει στο μάτι έναν 15χρονο μαθητή και μάλιστα επιτέθηκε στον πατέρα του, όταν ο τελευταίος του ζήτησε το λόγο.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 52χρονος αλλοδαπός που σύμφωνα με καταγγελία γονέα παρενοχλούσε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή σε χωριό του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία.

Τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία φέρονται να συνέβησαν το τελευταίο 20ήμερο, όπου ο 52χρονος άρχισε να εκδηλώνει τις αρρωστημένες προθέσεις του προς το 15χρονο μαθητή.

Σύμφωνα πάντα με όσα έχουν καταγγελθεί ο αλλοδαπός, κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηλείας με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μετά την καταγγελία του πατέρα του 15χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αλλοδαπός φέρεται να έκανε χειρονομίες στον ανήλικο σε δρόμους του χωριού, αλλά ακόμα επιχειρούσε να προσεγγίσει το παιδί, μέσα από μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου προσπαθώντας να πείσει τον 15χρονο να ενδώσει στις αρρωστημένες προθέσεις του.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές όταν ο μαθητής αντιδρώντας σωστά, ενημέρωσε τον πατέρα του για το τι συμβαίνει, ο γονιός ζήτησε το λόγο από τον αλλοδαπό που του επιτέθηκε με αποτέλεσμα ο πατέρας να ενημερώσει την Αστυνομία και να υποβάλλει μήνυση.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή και σύλληψη του κατηγορουμένου.

Πηγή: ilialive.gr