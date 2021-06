Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στα Μάλγαρα: θρήνος στην κηδεία του βρέφους που έπεσε σε βόθρο

Του Ευάγγελου Κοκολάκου

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί η εξόδιος ακολουθία για το 18 μηνών αγοράκι που βρήκε τραγικό θάνατο στα Νέα Μαλγαρα Θεσσαλονίκης.

Βουβός ο πόνος. Συγγενείς φίλοι απλοί κάτοικοι του χωριού είπαν το τελευταίο “αντίο” στο αγγελούδι. Ένα λουλούδι, ένα στεφάνι και λίγα μπαλόνια θύμιζαν την παιδική του ηλικία.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Κύμινα, το διπλανό χωριό από όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Τραγικές φιγούρες ο πατέρας και η μητέρα του 18 μηνών αγοριού. Απαρηγόρητοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα κρατήσουν ξανά το αγγελούδι τους στην αγκαλιά τους.

Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές οι Αρχές ωστόσο προσπαθούν να ρίξουν “φως” στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Βίντεο/φωτό: grtimes.gr