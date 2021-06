Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πέθανε η τουρίστρια που έπεσε από ταράτσα βίλας

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 18χρονη κοπέλα, που είχε έρθει στο νησί για διακοπές.

Κατέληξε σήμερα η 18χρονη Γερμανίδα τουρίστρια που είχε πέσει από ταράτσα βίλας στη νότια Ρόδο, όπου έκανε διακοπές. Η σορός της θα μεταφερθεί στην πατρίδα της από τους γονείς της, που ήρθαν στη Ρόδο μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό με την κόρη τους.

Η άτυχη κοπέλα νοσηλευόταν από τις 27 Μαΐου, σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρόδου, ενώ είχε υποβληθεί σε εγχείρηση λόγω σοβαρού τραύματος στο κεφάλι.

Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί η Εισαγγελία, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια έρευνας από την Ελληνική Αστυνομία. Για τις συνθήκες του ατυχήματος έχουν δώσει κατάθεση φίλοι της 18χρονης, που περνούσαν μαζί τις διακοπές τους.

