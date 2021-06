Χαλκιδική

Νεοχώρι Χαλκιδικής: Νεκρός σε κανάλι βρέθηκε ο αγνοούμενος

Τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης του 44χρονου.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του Φώτη Αργυρού, 44 ετών, καθώς σήμερα εντοπίστηκε νεκρός σε κανάλι της περιοχής του Νεοχωρίου Χαλκιδικής. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 44χρονος είχε εξαφανιστεί την περασμένη Κυριακή και την επομένη το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και άμεσα κινητοποίησε την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η οποία με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εκπαιδευμένα σκυλιά επιχείρησε στην περιοχή εξαφάνισης μαζί με δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Παράλληλα με την ομάδα στην αναζήτηση βοήθησε και ειδικό drone του Οργανισμού που κάλυπτε εναέρια την περιοχή.

Την Τρίτη προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος των συγγενικών του προσώπων, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες και εκφράζονταν φόβοι για τη ζωή του. Φόβοι, οι οποίοι τελικά επιβεβαιώθηκαν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια, επισημαίνοντας πως θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ Εθελοντές σήμερα επιχείρησαν με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο “Τόμι” και έφιππο εθελοντή ΟΦΚΑΘ για τα πιο δύσβατα σημεία του βουνού.

Δυστυχώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, στην περιοχή “Κούφιος Πλάτανος” στο ύψος της Μεγάλης Παναγίας, σε μία άκρως δύσβατη περιοχή δίπλα στο ποτάμι.