Θεσσαλονίκη

Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ έληξε με έφοδο της Αστυνομίας

Έφοδο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις για να διαλύσουν ένα κορονοπάρτι.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής άρχισαν να συγκεντρώνονται οι νεαροί στους χώρους του ΑΠΘ, ενώ η προσέλευση συνεχίζονταν και μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Στις 3:30 περίπου το πάρτι στον χώρο της Φιλοσοφικής ήταν στην κορύφωσή του, ενώ “εστίες” διασκέδασης εντοπίζονταν και σε άλλα κτίρια σχολών, με δυνατή μουσική και αλκοόλ.

Στο σημείο έφτασαν τέσσερα περιπολικά, με τους αστυνομικούς να διαλύουν το κορονοπάρτι.

Πάντως, την ίδια ώρα στο πανεπιστήμιο υπήρξε κι ένας τραυματισμός νεαρού, ο οποίος χτύπησε όταν άγνωστοι προσπάθησαν να του κλέψουν το μηχανάκι.

Ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, όμως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν συνδέονται το κορονοπάρτι με την απόπειρα ληστείας.

Πηγή εικόνων: thes.gr

