Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κορονοπάρτι ξανά στην παραλιακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμα μια νύχτα νεαροί συγκεντρώθηκαν στο σημείο. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής.

Για μία ακόμα νύχτα φαινόμενα ακραίου συνωστισμού καταγράφηκαν στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο ύψος του πρώην «Ξενία».

Το βράδυ της Παρασκευής νεαρά άτομα συγκεντρώθηκαν για μια ακόμη φορά στο σημείο, όπου διασκέδαζαν με ποτά στα χέρια και μουσική στη διαπασών.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι από την συνεχιζόμενη κατάσταση, ενώ όπως αναφέρουν και χθες κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο περιπολικό δεν εμφανίστηκε στην περιοχή.

Την παρασμένη Πέμπτη και μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που συγκάλεσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας Μαρίνος Παττακός και στην οποία πήραν μέρος εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, του Λ.Σ και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε η λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας για Δήμους: “διπλή” παράταση στις 100 δόσεις – Νέα μέτρα για τα τέλη

Κορονοϊός – Τουρισμός: Τι αλλάζει από την Δευτέρα

Παναιτωλικός: Ο Δέλλας είπε “αντίο”