Σέρρες: Χειροπέδες σε αρχαιοκάπηλο (εικόνες)

Αστυνομικοί εντόπισαν σπίτι του αρχαία αντικείμενα, νομίσματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ανασκαφές.

Ένας άνδρας 71 ετών συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εντόπισαν αρχαία αντικείμενα, νομίσματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ανασκαφές, στο σπίτι του στην περιοχή των Σερρών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε χάλκινα και αργυρά νομίσματα, μία αιχμή βέλους και τρία χάλκινα αντικείμενα, δύο μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων, εννέα μεταλλικές βέργες με αυτοσχέδια χειρολαβή για ανίχνευση βάθους εδάφους, ένα σκαπτικό εργαλείο, δύο ακουστικά παρελκόμενα των ανιχνευτών μετάλλων και ένα μπλοκ με χάρτες της Ελλάδας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ο ίδιος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών, ενώ τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

