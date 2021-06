Μαγνησία

Βόλος: Πτώμα γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ στον Βόλο με το πτώμα γυναίκας που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.





Το πτώμα γυναίκας, ηλικίας περίπου 65-70 ετών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, βρέθηκε να επιπλέει σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου.

Ο εντοπισμός της γυναίκας έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, κοντά στο κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, στην προβλήτα που δένουν τα ρυμουλκά σκάφη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη αφού δεν βρέθηκαν στα ρούχα της κάποια έγγραφα. Υπολογίζεται περίπου 65-70 ετών, το ύψος της είναι περίπου 1,65, φορούσε μαύρα ρούχα και αθλητικά πάνινα παπούτσια.

Άνδρες της αρμόδιας υπηρεσίας της Σήμανσης προσπαθούν να ταυτοποιήσουν την άτυχη γυναίκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ έληξε με έφοδο της Αστυνομίας

Αστυνομικός στην φρουρά της Σακελλαροπούλου κατηγορείται για απάτη - “μαμούθ”

Ασέλγεια σε ανήλικο αγόρι με αντάλλαγμα…. χασίς!