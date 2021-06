Κυκλάδες

Φωτιά στη Φολέγανδρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο νησί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι του Σαββάτου στη Φολέγανδρο και γίνεται προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εντοπίζεται σε συνεργείο και ήδη έχουν κινητοποιηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, για την κατάσβεσή της.

Σημειώνεται ότι ανάλογη φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο Άργος, με τους Πυροσβέστες να δίνουν "μάχη" για να την περιορίσουν και την πόλη να καλύπτει πολύ γρήγορα ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

Πηγή: cyclades24

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο αγόρι με αντάλλαγμα…. χασίς!

Πέτσας για Δήμους: “διπλή” παράταση στις 100 δόσεις – Νέα μέτρα για τα τέλη

Αστυνομικός στην φρουρά της Σακελλαροπούλου κατηγορείται για απάτη - “μαμούθ”