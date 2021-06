Χανιά

Χανιά: Άγριο ξύλο μπροστά σε ιερέα (βίντεο)

Το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας της βιαιότητας.

Ακόμα ένα επεισόδιο στα Χανιά, με την κάμερα κινητού τηλεφώνου να αποτυπώνει τη βιαιότητα.

Το βίντεο τραβήχτηκε πάνω από τη διασταύρωση Κισσάμου και Μονής Γωνιάς, μέρα μεσημέρι. Βέβαια η καταγραφή ξεκινάει όταν η συμπλοκή είναι ήδη σε εξέλιξη και δεν είναι σαφές ποιος την ξεκίνησε και γιατί.

Μεταξύ άλλων φαίνεται μια γυναίκα και ένας ιερέας που προσπαθούν μάταια να ηρεμήσουν την κατάσταση. Τα πνεύματα όμως οξύνονται ιδιαίτερα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πέφτουν μπουνιές και κλωτσιές στο σημείο.

Περαστικοί και οδηγοί αυτοκινήτων κοιτούν αποσβολωμένοι για ώρα, χωρίς να πλησιάζουν. Κάποιοι ρωτούν για να μάθουν την αιτία του επεισοδίου που συνεχίζεται μπροστά τους. Στο τέλος εμφανίζεται και ένα περιπολικό της αστυνομίας.

