Θεσσαλονίκη: Μοιραίο μπάνιο για γυναίκα σε παραλία

Τραγωδία σε παραλία στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντόπισαν το πρωί μία ηλικιωμένη γυναίκα, λουόμενοι στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε την 72χρονη αλλοδαπή στο Κέντρο Υγείας Ν. Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σωρός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Λιμενική Αρχή του Σταυρού.

