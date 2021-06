Κορινθία

Κόρινθος: Φωτιά στον Προαστιακό (εικόνες)

Φωτιά στις γραμμές του Προαστιακού. Διακόπηκαν δρομολόγια.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις γραμμές του Προαστιακού στην Κόρινθο. Με εντολή της Πυροσβεστικής έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση του Προαστιακού στο τμήμα Κόρινθος – Κιάτο.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

Επίσης, με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεκόπη η ηλεκτροδότηση στο τμήμα από Κόρινθο -Κιάτο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου λόγω του έντονου καπνού που υπάρχει στην περιοχή.

