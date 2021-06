Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: Πυροβόλησε τον φίλο του γιατί του σκότωσε το γατάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 70χρονος.