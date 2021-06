Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νέο πάρτι με μουσική, χορό και πυρσούς (εικόνες)

Καθημερινό φαινόμενο τα κορονοπάρτι εντός της πανεπιστημιούπολης.

Πάρτι με πυρσούς και χωρίς μάσκες διοργανώθηκε και χθες, Σάββατο, για άλλο ένα βράδυ στο ΑΠΘ.

Νεαρά άτομα τα οποία συγκεντρώθηκαν το βράδυ στον χώρο της πανεπιστημιούπολης, παρά τα μέτρα για τον κορονοϊό που βρίσκονται σε ισχύ, διασκέδαζαν ακούγοντας μουσική και χορεύοντας.

Μάλιστα χθες κάποιος άναψε και έναν πυρσό για να εντυπωσιάσει τους παριστάμενους στο πάρτι.

Υπενθυμίζεται ότι και το βράδυ της Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε άλλο ένα παρόμοιο πάρτι στο ΑΠΘ μετά το τέλος του οποίου προκλήθηκε και ένα αιματηρό επεισόδιο.

