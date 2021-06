Φθιώτιδα

Λαμία: Μάνα χτύπησε άγρια το παιδί της και το έστειλε στο νοσοκομείο

Σοκ προκαλεί, ο άγριος ξυλοδαρμός του μικρού από την ίδια του την μητέρα, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο τραυματισμένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κοινότητα της Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη οικογένεια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε εκδηλωθεί κάτι τόσο σοβαρό.

Το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ κρίθηκε από τους γιατρούς η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα για καλύτερη παρακολούθηση, καθώς έφερε μώλωπες σε όλο το πρόσωπο και γενικά το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει, ενώ πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

Συνελήφθη η μητέρα

Στο σπίτι της οικογένειας που έγινε το σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο έσπευσαν χθες βράδυ αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας και συνέλαβαν την 33χρονη μητέρα, η οποία κρατείται και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Στο ίδιο σπίτι μεγαλώνουν κι άλλα παιδιά κάποια εκ των οποίων με ειδικές ανάγκες.

