Κομοτηνή: Συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Χειροπέδες σε επτά διακινητές που εμπλέκονται σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών,

Στη σύλληψη επτά διακινητών (έξι αλλοδαποί και ένας ημεδαπός), που εμπλέκονται σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης, Καβάλας και Ορεστιάδας, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση. Οι συλλήψεις έγιναν στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις πέντε υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Ιάσμου, Σαπών, Ορεστιάδας και το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας.

