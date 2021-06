Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για φωτιές σε Πανόραμα και Λακκιά

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Πανόραμα και Λακκιά.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ως υπαίτιους πρόκλησης εμπρησμού, έναν στην Λακκιά Θέρμης και έναν στο Πουρνάρι Πυλαίας, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης (ΔΙΠΥΝ), όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στις 4/6 συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Λακκιά Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.Επιπλέον, χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πουρνάρι Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Για το ανωτέρω περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική διάταξη και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Φωτογραφία: thestival.gr

