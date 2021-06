Χαλκιδική

Κορονοϊός - Χαλκιδική: Βαρύ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη μπαρ για παραβίαση των μέτρων

Ακριβά πλήρωσε ο επιχειρηματίας την παραβίαση των μέτρων.

Ακριβά, και συγκεκριμένα με το ποσό των 3.000 ευρώ, πλήρωσε την απόφασή του ένας ιδιοκτήτης καφέ μπαρ στην Χαλκιδική, να λειτουργήσει την επιχείρησή του πέραν του ωραρίου, που έχει αποφασιστεί και οριστεί στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, στον ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ, επιβλήθηκε και πρόστιμο 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας

