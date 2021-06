Βοιωτία

Λιβαδειά - Βιασμός ανήλικης: η μαρτυρία 15χρονης για όσα βίωσε

Συγκλονίζει η περιγραφή του κοριτσιού για όσα υποστηρίζει ότι έζησε. Τι απαντά ο κατηγορούμενος για το ταξίδι στον Βόλο και όσα ισχυρίζεται ότι του ζήτησε η 15χρονη.

Φρίκη προκαλούν όσα κατέθεσε η 15χρονη από την Λιβαδειά, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 44χρονο, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του οποίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από εισαγγελική διάταξη.

Η μαθήτρια υποστηρίζει ότι βίωσε έναν «εφιάλτη» στα χέρια του 44χρονου, ο οποίος, όπως αναφέρει, προσφέρθηκε να την πάει με το αυτοκίνητό του στον φίλο της, στον Βόλο.

Η ανήλικη συγκλονίζει στην κατάθεση της, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που, όπως αναφέρει, έζησε στο αυτοκίνητου του 44χρονου.

«Μου έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας και άρχισε να με πιάνει στο στήθος. Του άρπαξα το χέρι και τον έσπρωξα για να απομακρυνθεί. Αυτός γύρισε κατευθείαν και με άρπαξε από το λαιμό. Κάποια στιγμή πάτησε ένα κουμπί δίπλα στο κάθισμα και αυτό έπεσε πίσω. Έβγαλε τα ρούχα του και μου είπε να πάω στο πίσω κάθισα. Τότε λύγισα το πόδι μου και προσπάθησα να τον κλωτσήσω. Αυτός μου έπιασε το δεξί πόδι, μου έβγαλε το παπούτσι και μου τράβηξε το παντελόνι. Με έπιασε από τις μασχάλες και με πέταξε στα πίσω καθίσματα. Εκεί είχα σφίξει τα πόδια μου για να μην μπορεί να τα ανοίξει», κατέθεσε το κορίτσι, σύμφωνα με την Real News.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα, o 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι η κοπέλα του είπε πως είναι ενήλικη.

«Με παρακάλεσε να την πάω στον Βόλο με ό,τι αντάλλαγμα ήθελα, ακόμα και με έρωτα. Μου ζήτησε να της αγοράσω ένα κινητό τηλέφωνο, δύο σορτσάκια και δύο μπλουζάκια. Με παρακάλεσε πολλές φορές», φέρεται να έχει καταθέσει ο άνδρας.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί προκύπτει ότι στο παρελθόν ο 44χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του 44χρονου έχει σχηματισθεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

