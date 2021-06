Κέρκυρα

Φονικό στην Κέρκυρα: πήγε να βοηθήσει και τον σκότωσε (βίντεο)

Συγκλονίζει με όσα δηλώνει οικογενειακή φίλη του άνδρα που έπεσε νεκρός. Είχε μόλις πάρει σύνταξη κι ετοίμαζε το σπίτι για να μεινει με την οκοιγένεια του.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Κέρκυρα από το φρικτό έγκλημα στην Δασιά, με τους δύο ανθρώπους που έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός άνδρα, ο οποίος μετά έβαλε τέλος στην ζωή του.

Δείτε τι δήλωσε η οικογενειακή φίλη του 63χρονου θύματος, που σήμερα το πρωί έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του όπλου του 67χρονου, που τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Ο 63χρονος που μόλις είχε πάρει την σύνταξη του, είχε φτάσει πριν μια εβδομάδα στην Κέρκυρα για να φτιάξει το σπίτι του, ώστε να ακολουθήσει και η οικογένεια του. Όπως λέει η φίλη του, προφανώς ακούγοντας τις φωνές και τις εκκλήσεις της άτυχης γυναίκας για βοήθεια έσπευσε κοντά της και τελικώς, έπεσε νεκρός.

Ιατροδικαστής: εξ επαφής οι πυροβολισμοί

Σχεδόν εξ επαφής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Κέρκυρας, Ιωάννη Αϊβατίδη, φέρεται πως δέχθηκαν τους θανάσιμους πυροβολισμούς τα δύο θύματα, του 67χρονου δράστη, που έβαλε τέλος στη ζωή του με την ίδια καραμπίνα, αμέσως μετά το διπλό φονικό.

«Πρόκειται για ένα συμβάν διπλής ανθρωποκτονίας. Χρησιμοποιήθηκε πυροβόλο όπλο, κυνηγετικού τύπου, και στη συνέχεια, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, ο δράστης αυτοχειριάστηκε. Όλα τα τραύματα είναι εξ επαφής, σχεδόν βραχυτάτης αποστάσεως, όσον αφορά τα θύματα. Προηγήθηκε η διπλή ανθρωποκτονία και ακολούθησε η αυτοχειρία. Τα θύματα της ανθρωποκτονίας φέρνουν τραύματα στο κεφάλι και ο δράστης, εξ επαφής τραύμα στο θώρακα» δήλωσε ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης, ενώ όπως είπε «σημειώθηκε ένας τουλάχιστον πυροβολισμός σε κάθε θύμα και πολύ πιθανότατα ένα από τα θύματα να έχει δεχθεί και δεύτερο πυροβολισμό».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ερευνάται το ενδεχόμενο πρώτος να δολοφονήθηκε ο 63χρονος άνδρας, ελληνικής καταγωγής που διέμενε χρόνια στη Γαλλία και μετά η 61χρονη Κερκυραία.





