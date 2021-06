Φθιώτιδα

Λαμία: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους πέταξαν πέτρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα επίθεσης έπεσαν πυροσβέστες που πήγαν να επιχειρήσουν σε κατάσβεση πυρκαγιάς.

Επίθεση δέχτηκαν οι πυροσβέστες στον καταυλισμό της Καμηλόβρυσης. Έσπασαν με πέτρες το παρμπρίζ του πυροσβεστικού οχήματος...

Σε λιγότερο από δύο ώρες από την κατάσβεση της επικίνδυνης πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην Καμηλόβρυση, μία νέα εστία φωτιάς στην περιοχή κινητοποίησε Πυροσβεστική και Αστυνομία λίγο πριν τις 20:30'.

Αυτή τη φορά επρόκειτο για πυρκαγιά σε όχημα εντός του καταυλισμού των Ρομά.

Επενέβη άμεσα η Πυροσβεστική αλλά όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, το πρώτο όχημα δέχτηκε πέτρες από μικρούς Ρομά. Αποτέλεσμα ήταν να σπάσει το παρμπρίζ του οχήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί πυροσβέστης.

Τα πνεύματα ηρέμησαν στη θέα των πρώτων αστυνομικών και η Πυροσβεστική ενήργησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το όχημα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”: Συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Δώρο στην Ταϊβάν 750.000 δόσεις εμβολίων

Λαμία: Μάνα χτύπησε άγρια το παιδί της και το έστειλε στο νοσοκομείο