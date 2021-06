Φθιώτιδα

Λαμία - ξυλοδαρμός 6χρονου: “έριξε το παιδί κάτω και το χτυπούσε άγρια”

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη μάνα που έδειρε βάναυσα το αγοράκι της. Μια ανήλικη συγγενής “έσωσε” το παιδί.

Στο Εισαγγελέα οδηγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η 33χρονη μητέρα η οποία αργά το βράδυ του Σαββάτου ξυλοκόπησε άγρια το μόλις 6 ετών αγοράκι της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamia Report, η 33χρονη αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη, ενώ αύριο το πρωί με εντολή Εισαγγελέα θα περάσει από Ψυχιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας και στη συνέχεια θα επανέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας, για να γίνει το αυτόφωρο.

Το έσωσε η ξαδέλφη του

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του LamiaReport την ώρα που έγινε το κακό, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας έλειπαν από το σπίτι. Αυτό που "εξαγρίωσε" τη μητέρα ήταν ότι το 6χρονο αγοράκι τσακώθηκε με τη μικρότερη αδελφούλα του.

Τότε η 33χρονη μητέρα άρχισε να το χτυπά στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η μητέρα έριξε κάτω το παιδί και αυτή από πάνω συνέχισε να το χτυπάει με απίστευτη αγριότητα. Τα ουρλιαχτά του μικρού παιδιού σήκωσαν στο πόδι όλη τη γειτονιά, ενώ το παιδάκι έσωσε η 13χρονη ξαδελφούλα του, που μένει στο ίδιο σπίτι, και με αυτοθυσία έτρεξε και κατάφερε να πάρει το εξάχρονο αγοράκι από τα χέρια της μητέρας που ήταν εκτός εαυτού.

Οι περίοικοι που ήδη είχαν ενημερώσει την αστυνομία κάλεσαν και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το αγοράκι για να το μεταφέρει στα επείγοντα του ΓΝ Λαμίας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως αναφέρουν περίοικοι, δεν είναι η πρώτη φορά που η 33χρονη μητέρα δέρνει το αγοράκι.

Για τα προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη οικογένεια είναι ενημερωμένες οι αρμόδιες Αρχές εδώ και καιρό, ενώ υπάρχουν αναφορές πως έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση και προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

