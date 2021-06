Αχαΐα

Πάτρα: Κορονοπάρτι με πάνω από 2000 άτομα (εικόνες)

Το αδιαχώρητο σε δύο πάρτι που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Πλαζ σε διαφορετικά σημεία.

Δύο μεγάλα κορονοπάρτι, με συμμετοχή περισσότερων από 2.000 ατόμων, διοργανώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, τα δύο πάρτυ πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Πλαζ σε δύο διαφορετικά σημεία.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, gnomip.gr, το ένα πάρτι με φωτισμό και dj έλαβε χώρα στην αρχή της Πλαζ, ενώ το άλλο που είχε και τη μεγαλύτερη συμμετοχή έγινε τριγύρω από καντίνα.

Οι νέοι με ποτά στο χέρι διασκέδαζαν μέχρι τις πρωινές ώρες και ανέβαζαν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, καθημερινό φαινόμενο αποτελούν τα κορονοπάρτι στο ΑΠΘ. Μάλιστα, το Σάββατο διοργανώθηκε πάρτι με πυρσούς και χωρίς μάσκες για άλλο ακόμα ένα βράδυ στο ΑΠΘ.





