Κέρκυρα

Φονικό στην Κέρκυρα: προμελετημένη η δολοφονία της σπιτονοικοκυράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης φέρεται να σχεδίαζε από καιρό το έγκλημα. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του άνδρα, που πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τα θύματά του στο κεφάλι.

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία στην Κέρκυρα από το διπλό φονικό και την αυτοκτονία του δράστη στην Δασιά, το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, αλλά και τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο δράστης είχε έρθει σε αντιπαράθεση πολλές φορές με την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε, καθώς εκείνη γιατί ήθελε να του κάνει έξωση για να το ενοικιάσει, δεδομένου ότι ο δράστης δεν πλήρωνε ενοίκια και ήθελε να μένει στο σπίτι, προσφέροντας σε αντάλλαγμα διάφορες εργασίες, στον κήπο του σπιτιού και αλλού.

Σύμφωνα με τους πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 67χρονος σχεδίαζε καιρό τώρα να σκοτώσει τη σπιτονοικοκυρά του, την 60χρονη Λουίζα Αβραμίδη, καθηγήτρια Γαλλικών, όπως προκύπτει από σημειώματα προς την οικογένεια του, που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του, μαζί με έναν φάκελο προς τον Εισαγγελέα, αλλά και φάρμακα για ψυχολογικές παθήσεις.

Μάλιστα, είχε αφήσει και "ειδοποιητήριο" στους αστυνομικούς, κολλημένο στην πόρτα, με ένα όνομα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Όλα συντείνουν ότι η σπιτονοικοκυρά είχε δώσει διορία στον 67χρονο για να φύγει από το σπίτι, η λήξη της οποίας είχε ήδη παρέλθει.. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, ο 67χρονος αφού καυγάδισε μαζί της, στη συνέχεια την πυροβόλησε με την κυνηγετική του καραμπίνα. Ακούγοντας τους πυροβολισμούς ο 63χρονος Χρήστος Ζυγούρης, που έμενε σε άλλο διαμέρισμα του κτηρίου, προσέτρεξε να βοηθήσει την γυναίκα, όμως ο δράστης δεν δίστασε να τον πυροβολήσει θανάσιμα, εξ επαφής στο κεφάλι, όπως και την γυναίκα.

Μάλιστα, όπως είπε περίοικος στον ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες μάλωναν συχνά, ενώ ο δράστης είχε μαλώσει και με άλλους στην γειτονιά, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος. Ο δράστης, μετά την διπλή δολοφονία, μπήκε στο διαμέρισμά του και αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.





Ο αδικοχαμένος Χρήστος Ζυγούρης είχε πάρει τη σύνταξή του προσφάτως, όπως δηλώνει φίλη του, είχε αγοράσει ένα από τα διαμερίσματα της άτυχης καθηγήτριας και ετοίμαζε το σπίτι για να υποδεχθεί την γυναίκα του και την κόρη τους για το καλοκαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1: Η υπόθεση θα εξιχνιαστεί

Self test - Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου

Σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες