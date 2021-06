Μεσσηνία

Καλαμάτα: φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα.

Φωτιά ξέσπασε, λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε συνεργείο αυτοκινήτων, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών, στην Καλαμάτα.

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που έδωσαν “μάχη” με τις φλόγες.

Η καταστροφή ήταν μεγάλη, καθώς πέντε αυτοκίνητα και ένα φορτηγό καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ πολύ μεγάλες είναι οι ζημιές στον εξοπλισμό του συνεργείου και στο κτήριο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

“Special Report” – Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε έτοιμοι

Αναγνωστόπουλος για self test: λογική η “απαλλαγή” για τους πλήρως εμβολιασμένους