Αταλάντη: Εργατικό δυστύχημα σε εργοστάσιο

Εν ώρα εργασίας έχασε τη ζωή του ένας υπάλληλος εργοστασίου, 48 ετών.

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε ένας άνδρας 48 ετών από την Αταλάντη.

Ο άτυχος εργάτης ήταν χειριστής μηχανήματος σε εργοστάσιο της περιοχής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το μηχάνημα τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το εργοστάσιο έκλεισε αμέσως κι αυτή την ώρα γίνονται έρευνες για το κάτω από ποιες συνθήκες έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας που εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εκφράζει την απέραντη θλίψη και την οργή του για το νέο τραγικό εργατικό δυστύχημα στην Αταλάντη, όπου χθες το βράδυ έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος 48 ετών, μετά από θανάσιμο χτύπημα κατά τη διάρκεια εργασιών στο μηχάνημα στο οποίο ήταν χειριστής.

Είναι αδιανόητο εν έτει 2021, εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα δουλειάς, γεγονός που αποδεικνύει δυστυχώς ότι βρισκόμαστε και παραμένουμε πολύ μακριά από την εφαρμογή και την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας επανειλημμένα τονίζει την υποστελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε., την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, κυβέρνηση-εργοδότες-εργαζόμενοι να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστική συνεργασία ώστε να βάλουμε ένα τέλος στα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας.

