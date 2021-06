Φλώρινα

Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αποδοκίμασαν τον δράστη στο δικαστήριο (εικόνες)

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Φλώρινας μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Η δίκη του 56χρονου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, αλλά διεκόπη και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

Ο κατηγορούμενος είχε μπει μαινόμενος στην Εφορία Κοζάνης στις 16 Ιουλίου 2020 και είχε χτυπήσει με τσεκούρι τρεις υπαλλήλους, ο ένας εκ των οποίων κατέληξε μετά από μήνες νοσηλείας.

Με τις μνήμες ακόμα νωπές, υπάλληλοι της ΔΟΥ που έχουν κληθεί ως μάρτυρες, περίμεναν σιωπηλά έξω από το δικαστήριο Φλώρινας, ενώ η μεταγωγή του 45χρονου κατηγορούμενου έγινε εν μέσω σφοδρών αποδοκιμασιών και παρουσίας ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Μία εκ των τραυματιών της επίθεσης δεν προσήλθε στα δικαστήρια καθώς έπαθε χθες κρίση πανικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο και αναμένεται να του οριστεί, προκειμένου να αρχίσει η ακροαματική διαδικασία.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 45χρονος δράστης της επίθεσης, κρατώντας μία πλαστική σακούλα, μπήκε στο κτήριο, δίνοντας κανονικά το όνομά του στον έλεγχο της εισόδου, του έγινε η τυπική θερμομέτρηση και κατόπιν ανέβηκε στο 2ο όροφο, όπου βγάζοντας από τη σακούλα ένα μικρό τσεκούρι, άνοιξε τις πόρτες των γκισέ και επιτέθηκε στους υπαλλήλους.

Πρώτη δέχθηκε τα χτυπήματα μία γυναίκα υπάλληλος και κατόπιν επιτέθηκε σε άλλους δύο συναδέλφους της που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Μία τέταρτη υπάλληλος, στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη, έπεσε πανικόβλητη στις σκάλες και τραυματίστηκε στο πόδι.

