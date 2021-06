Μαγνησία

Βόλος: Νέα επίθεση του “Κάμελ” σε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό βίας κατά γυναίκας από τον γνωστό στην πόλη άνδρα.

Επεισόδιο με τον γνωστό στο Βόλο «Κάμελ» σημειώθηκε και πάλι στην πόλη.

Ο νεαρός, που έχει καταδικαστεί και εκτίσει ποινές για επιθέσεις, επιτέθηκε αυτήν τη φορά σε 36χρονη, την οποία έβρισε και απείλησε.

Ο παραβατικός άνδρας στο παρελθόν είχε επιτεθεί με βενζίνη σε ανυποψίαστες γυναίκες.

Πηγή: TheNewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Μαρίνα: Νεαρή κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση - Επιχείρησαν να την ξεγυμνώσουν σε live μετάδοση

Self test - Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου

Απεργία 10 Ιουνίου: Χειρόφρενο στα ΜΜΜ