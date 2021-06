Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νέα εισαγγελική παρέμβαση για τα κορονοπάρτι

Νέα εισαγγελική παρέμβαση για τα κορονο-πάρτι και τον εντοπισμό των διοργανωτών. Τι αναφέρει για την Αστυνομία.

Ακόμη μία εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν υπαίθρια πάρτι στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει από την αστυνομία προκαταρκτική έρευνα για τον εντοπισμό των διοργανωτών. Αφορμή στάθηκαν πάλι δημοσιεύματα για δύο πάρτι που διοργανώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και της Κυριακής, με τη συμμετοχή εκατοντάδων νεολαίων, υπό τους ήχους μουσικής και με κατανάλωση αλκοόλ.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να αποδοθούν ευθύνες σχετικά με τη μη τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Ήδη είναι σε εξέλιξη, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, προκαταρκτικές έρευνες για παρόμοια πάρτι που διοργανώθηκαν τον τελευταίο μήνα στο πανεπιστημιακό κάμπους της Θεσσαλονίκης.

Σε μία από τις παραγγελίες, η εισαγγελέας έκανε ειδική μνεία προς την αστυνομία να εντατικοποιήσει τους ελέγχους περιμετρικά του Ιδρύματος για να αποφευχθεί η διοργάνωση αυτών των πάρτι.

