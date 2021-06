Κέρκυρα

Φονικό στην Κέρκυρα: Τι έγραφε στα τρία σημειώματα ο δράστης - αυτόχειρας (βίντεο)

Τι έγραφε στα σημειώματα ο δράστης του διπλού φονικού στην Κέρκυρα. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του.

Νέες πληφορορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού στην περιοχή της Δασιάς, το πρωί της Κυριακής.

Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες, λίγες ώρες έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης και αυτόχειρας είχε αφήσει στο σπίτι του τρία "απολογητικά" σημειώματα, τα οποία και εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές όταν έκαναν έρευνες στον χώρο. Όπως εκτιμάται, με βάση αυτό το στοιχείο, ο 67χρονος φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει την επίθεση, τουλάχιστον ως προς την 63χρονη σπιτονοικοκυρά του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώτο σημείωμα που άφησε ο δράστης και αυτόχειρας απευθυνόταν επί της ουσίας στην 63χρονη, καθώς είχε καταγράψει τις διαφορές που είχε μαζί της. Μάλιστα, φέρεται σε αυτό το σημείωμα να υποστήριζε ότι η γυναίκα αθέτησε τη συμφωνία που είχαν, προκειμένου ο ίδιος να διαμένει στο συγκρότημα χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, με αντάλλαγμα να συντηρεί το σπίτι και να κάνει εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο δεύτερο σημείωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης απευθυνόταν στην οικογένειά του, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριζε ο ίδιος, είχε αποξενωθεί από τα παιδιά του. Τα δύο αυτά σημειώματα φέρεται να τα είχε γράψει πριν από τη στυγερή δολοφονία.

Στο τρίτο σημείωμα, που φαίνεται πως το έγραψε βιαστικά αφότου διέπραξε το έγκλημα, εξαπολύει βολές κατά του 63χρονου γείτονά του, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε στο παρελθόν στη Γαλλία και είχε μετακομίσει στην Κέρκυρα μετά τη συνταξιοδότησή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα αυτό ο δράστης φέρεται να κατηγορούσε τον άτυχο άνδρα για ζητήματα κακής συγκατοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 63χρονος, με καταγωγή από την Πρέβεζα, αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα μετά τη συνταξιοδότησή του, προκειμένου να περάσει μαζί με την οικογένειά του, τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του “σε έναν όμορφο τόπο” όπως είχε εκμυστηρευθεί σε φίλους και γείτονές του. Ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει ο δράστης, είναι το γεγονός ότι λίγο πριν στρέψει την κοντόκανη καραμπίνα προς το στήθος του και αυτοπυροβοληθεί, εκτός από τα τρία σημειώματα, έβαλε ένα τέταρτο χαρτί στο τζάμι του παραθύρου του, με το οποίο δήλωνε στους αστυνομικούς το όνομα και το τηλέφωνό του.

H νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, ενώ το όπλο του εγκλήματος δεν είχε δηλωθεί στις αρχές.

Το προφίλ του δράστη

Για το προφίλ του δράστη μίλησε στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η ΠρόεδροςΤοπικής Κοινότητας Δασιάς Κέρκυρας, Ελεάνα Φαϊτά.

Σύμφωνα με την κ. Φαϊτά, ο δράστης και αυτόχειρας ήταν ήσυχος και μοναχικός άνθρωπος, δεν είχε παρέες και περνούσε πολλές ώρες με τον σκύλο του.

Όπως είπε μάλωνε συχνά για ασήμαντες αιτίες με την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος που νοίκιαζε και με τον 60χρονο που κατοικούσε στο ίδιο συγκρότημα.

Τέλος τόνισε ότι τίποτε δεν προμήνυε τι θα επακολουθούσε.

