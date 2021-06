Δωδεκανήσα

Σεισμός στην Τήλο

Ο σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

Αναστάτωση επικράτησε στην Τήλο, όπου νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται σε απόσταση 12 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της νήσου στον θαλάσσιο χώρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

