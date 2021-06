Εύβοια

Ο κορονοϊός “θέρισε” ζευγάρι 55 και 53 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το ανδρόγυνο που έσβησε σε κρεβάτια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με διαφορά δύο εβδομάδων.

«Έσβησαν» στην ΜΕΘ ένας 55χρονος πρώην αστυνομικός και η 53χρονη σύζυγος του. Μέσα σε δύο εβδομάδες «έφυγαν» και οι δύο από τη ζωή...



Συγκεκριμένα ο 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, Δημήτρης Πίσχινας, που υπηρετούσε παλαιότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κορονοϊό στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Ομοίως η 53χρονη σύζυγος του, Βασιλική Μουρτίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε και εκείνη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Covid του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς τα κρεβάτια στα πιο κοντινά νοσοκομεία είχαν γεμίσει.



Η 53χρονη άφησε την τελευταία της πνοή πριν 15 μέρες και προχθές κατέληξε και ο σύζυγος της, με τον οποίο διέμεναν, εδώ και χρόνια, στη περιοχή Αφράτι του Δήμου Χαλκιδέων.



Η κηδεία του 55χρονου έγινε την Κυριακή (06-06-2021) στο Αφράτι.



Ο θάνατος του ζευγαριού έχει «βυθίσει» στο πένθος ολόκληρη την περιοχή, ενώ η ανησυχία για την διασπορά του κορονοϊού είναι έντονη, όπως στη Χαλκίδα και σε όλη την Εύβοια.

Πηγή: EviaZoom.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεία Κοινωνία: Σε αργία ιερέας που χρησιμοποιούσε κουταλάκια μιας χρήσης

H ισχυρότερη έκρηξη στο Σύμπαν έγινε το 2019

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη