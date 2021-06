Εύβοια

Καταδικάστηκε δάσκαλος για αποπλάνηση μαθήτριας

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σάλο στο Πανελλήνιο. Η ποινή που επιβλήθηκε και όσα δέχθηκε το δικαστήριο για την στάση του έναντι της 14χρονης τότε μαθήτριας.

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα (07-06-2021) η πρωτόδικη δίκη με κατηγορούμενο τον 51χρονο δάσκαλο του 1ου δημοτικού σχολείου Ερέτριας, που είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2020 για τα αδικήματα της της αποπλάνησης και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 14χρονης μαθήτριας που πήγαινε στην τρίτη γυμνασίου σε σχολείο της Ερέτριας...

Στο δικαστήριο μάλιστα κατέθεσαν και μαθήτριες υπέρ του δασκάλου, ο οποίος στην απολογία του τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία αποπλάνηση σε βάρος της 15χρονης -πλέον- μαθήτριας, η οποία, όπως τόνισε ο ίδιος, ήταν στην ουσία ερωτευμένη μαζί του και ο ίδιος προσπαθούσε να μην έχει σχέση μαζί της, κάτι που φαίνεται και από την ανταλλαγή μηνυμάτων τους στα social media, όπως επισήμανε.

Ο 51χρονος κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η Εισαγγελέας της Έδρας πρότεινε να καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση, ωστόσο η Πρόεδρος της Έδρας ανακοίνωσε 12ετη ποινή φυλάκισης.



Ο 51χρονος, που οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό.



Στο πλευρό του δασκάλου ήταν συγγενείς και η σύντροφος του, οι οποίοι έκαναν λόγο για άδικη απόφαση.

Από την άλλη, η πολιτική αγωγή και οι συγγενείς της 15χρονης -πλέον- μαθήτριας, επέμειναν ότι τα αδικήματα έχουν τελεστεί σε βάρος της και ζητούσαν την βαριά καταδίκη του 51χρονου.

