Φονικό στην Κέρκυρα: ποιος ήταν ο άνδρας που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα σημειώματα του δολοφόνου και αυτόχειρα. Δεδομένο θεωρείται ότι ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα.

Την ώρα που η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας παραμένει παγωμένη από το έγκλημα στην περιοχή της Δασιάς, οι αστυνομικές αρχές του νησιού προσπαθούν να συλλέξουν τα τελευταία στοιχεία για την προσωπικότητα του δράστη για να απαντηθεί και το τελευταίο ερώτημα που αφορά την αποτρόπαια πράξη του δράστη και αυτόχειρα.

Κάνουν έρευνες και για τη φαρμακευτική αγωγή του δράστη, εάν τον παρακολουθούσε κάποιος ψυχίατρος και, ποιος μπορεί να του είχε χορηγήσει τα ψυχοφάρμακα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του. Από την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη, οι Αρχές είναι σχεδόν βέβαιες ότι η δολοφονία της 60χρονης σπιτονοικοκυράς του ήταν προσχεδιασμένη από καιρό, από τότε που είχαν φτάσει στα αυτιά του δράστη πληροφορίες ότι ήθελε να του κάνει έξωση.

Η σχέση του 67χρονου με την 60χρονη καθηγήτρια Γαλλικών μετρά πάρα πολλά χρόνια καθώς γνωρίζονταν από παιδιά ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δολοφόνος και αυτόχειρας είχε εργαστεί και στον πατέρα της σπιτονοικοκυράς του. Ο θυμός που ένιωθε για την 60χρονη γυναίκα ο δράστης φαίνεται και στο ένα σημείωμα το οποίο έγραψε πριν τη δολοφονία όπου κάνει λόγο για αθέτηση της συμφωνίας τους.

Σε ένα άλλο σημείωμα όπως έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με το protothema.gr, απο όπου και οι φωτογραφίες, ο δράστης φαίνεται να αναφέρεται στον 63χρονο Χρήστο Ζυγούρη, το δεύτερο θύμα της διπλής δολοφονίας. Ο άτυχος άντρας καταγόταν από το Γοργόμυλο Πρέβεζας, εργαζόταν πολλά χρόνια στην Γαλλία, είχε πάρει τη σύνταξή του και είχε αγοράσει ένα από τα διαμερίσματα της άτυχης καθηγήτριας.

Σύμφωνα με φίλους που τον γνώριζαν, ο 63χρονος περίμενε να έρθει από τη Γαλλία η γυναίκα του και τα παιδιά του για να περάσουν το καλοκαίρι τους στην Κέρκυρα όπως συνήθιζαν να κάνουν τα τελευταία χρόνια. Ακούγοντας τους πυροβολισμούς ο 63χρονος, ενοικιαστής διαμερίσματος της ίδιας οικοδομής, βγήκε να παρέμβει και ο δράστης δεν δίστασε να τον πυροβολήσει θανάσιμα.

