Λάρισα

Λάρισα: Βρέφος πέθανε μία μέρα αφού γεννήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αβάπτιστο πέθανε το αγοράκι που γεννήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας για το περιστατικό θανάτου νεογέννητου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Το αγοράκι γεννήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Ιουνίου στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Στις 16:30 της ίδιας μέρας κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το βρέφος.

Εκεί και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγοράκι πέθανε στις 22:20 την Παρασκευή.

Το νεογέννητο ήταν αβάπτιστο.

Πηγή: onalatissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Κέρκυρα: ποιος ήταν ο άνδρας που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ

ΔΕΗ: Έκπτωση 30% στα τιμολόγια

Σκέρτσος - self test: αλλάζει η πολιτική δωρεάν διανομής