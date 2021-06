Δωδεκανήσα

Επίδοξος βιαστής έστηνε “καρτέρι” σε νεκροταφείο

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο γυναίκες σε νεκροταφείο. 53χρονος αποπειράθηκε να τις βιάσει.

Στο Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου εισήχθη πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Σφέτκου για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης ενός 53χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση με περιοριστικούς όρους.

Ο 53χρονος, κάτοικος της Κω, κρατείται στις φυλακές της Τρίπολης από την 16η Ιουλίου 2020, έχοντας, δυνάμει βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησής του μέχρι την 16η Ιουλίου 2021.

Ο Εισαγγελέας εισηγείται να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους και της απαγόρευσης να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Κατηγορείται ότι την 17η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:30 και την 21η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:00, στο νεκροταφείο της Κω, ενεργών με πρόθεση, έχοντας αποφασίσει να τελέσει το έγκλημα του βιασμού, άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του, η οποία και τις δύο φορές δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του.

Συγκεκριμένα, την 17η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:30 στον ανωτέρω τόπο, προσπάθησε να εξαναγκάσει με σωματική βία το θύμα σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Αφού την αγκάλιασε, την έσπρωξε σε χωράφι δίπλα στο νεκροταφείο, την έριξε στο έδαφος, της έπιασε το στήθος, της έγλειψε τον λαιμό και το στήθος, την τράβηξε από τα μαλλιά και προσπάθησε να τη γδύσει με σκοπό να την εξαναγκάσει σε συνουσία, ενώ εκείνη όλη την ώρα αντιστεκόταν, τον απωθούσε με τα χέρια της και φώναζε.

Η εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του δεν ολοκληρώθηκε επειδή εμφανίστηκε τρίτο άτομο και αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή.

Περαιτέρω, την 21η Ιανουαρίου 2019 ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο, ενώ το θύμα έφευγε από το νεκροταφείο, την πλησίασε, την τράβηξε από τα χέρια, την έσπρωξε προς το βαν του και επιχείρησε να τη βάλει μέσα σε αυτό με προφανή σκοπό να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση την προηγούμενη φορά, δηλαδή να την εξαναγκάσει σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Η εκτέλεση της αξιόποινης πράξης του δεν ολοκληρώθηκε επειδή το θύμα έβαλε τις φωνές, με συνέπεια να εμφανιστεί τρίτο άτομο και να αναγκαστεί να την ελευθερώσει.

Εχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου, για την 4η Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι έχει και στο παρελθόν κατηγορηθεί για βιασμό, για τον οποίο αθωώθηκε αμετάκλητα στον πρώτο βαθμό με την από 3 Ιουνίου 2013 απόφαση του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου Ρόδου, ενώ υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Καντιδενός.

