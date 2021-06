Λέσβος

Λέσβος: θάνατος φιλοξενούμενου ιδρύματος της Πρόνοιας από γαστρεντερίτιδα

Ένας νεκρός και 13 άτομα στο νοσοκομείο είναι το αποτέλεσμα γαστρεντερίτιδας που έπληξε τους φιλοξενούμενους στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αγιάσο.

Σοβαρά προβλήματα γαστρεντερίτιδας άγνωστης ακόμα αιτιολογίας είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει σήμερα τη ζωή του ένας 61χρονος και να χρειαστούν περίθαλψη άλλοι 13 φιλοξενούμενοι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Αγιάσο της Λέσβου (πρώην ίδρυμα «Η Θεομήτωρ»).

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το βράδυ της Κυριακής ενώ τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61χρονος ο οποίος και εισήχθη στη ΜΕΘ όπου και εξέπνευσε.

Κλιμάκια των υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΦΕΤ πήραν δείγματα νερού και των τροφίμων στο Κέντρο προκειμένου να ελεγχθεί η αιτιολογία του συγκεκριμένου προβλήματος.

Ας σημειωθεί ότι σήμερα σύμφωνα με τον διοικητή του Κέντρου Δημήτρη Παραδέλλη είναι απολύτως καλά στην υγεία τους το σύνολο των 70 περιθαλπομένων.

