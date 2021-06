Βοιωτία

Φωτιά στο Καπαρέλλι

Με επίγεια και εναέρια μέσα η επιχείρηση πυρόσβεσης.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στο Καπαρέλλι Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καπαρέλλι Βοιωτίας. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2021

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Σπάρτη, όπου κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

