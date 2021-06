Ηράκλειο

Κρήτη: Τρεις σεισμοί σε λίγα λεπτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις σεισμοί σημειώθηκαν στο νησί μέσα σε ένα τέταρτο.

Τρεις σεισμοί σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε ένα τέταρτο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε στις 19.35 και είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητός σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Ο σεισμός ήταν χερσαίος και καταγράφηκε 21 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά της Άρβης (περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου) ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή. Η πρώτη στις 19.29 έντασης 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στις 19.14 το με ένταση 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Καιρός – “Ψυχρή Λίμνη”: Τι είναι το φαινόμενο που θα “χτυπήσει” και την Αττική

Μακρόν: Πολίτης χαστούκισε τον Πρόεδρο της Γαλλίας - Δείτε βίντεο